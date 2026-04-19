中央競馬の皐月賞・GIが、フジテレビ系『みんなのKEIBA』（毎週日曜後3：00）などで生中継され、解説者の髪色“激変”に話題が集まった。【動画】フジテレビによる皐月賞・GIのレース実況牡馬クラシック初戦の皐月賞は、中山競馬場の芝2000メートルで開催。実況席では、競馬エイトの松本ヒロシ氏が解説を務めた。アナウンサーから「本当に大混戦、混迷きわめるなかで、ヒロシさん、あれ、神の色が緑色」と指摘され、「グリ