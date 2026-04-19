6月のワールドカップでも活躍が期待される久保建英選手と三笘薫選手。スペイン国王杯では久保選手がキャリア初タイトル獲得、イングランドでは三笘選手が鮮烈なゴールをマークした。スペイン国王杯決勝でアトレティコ・マドリードと激突したレアル・ソシエダは、同点の後半43分に久保建英を投入。両チーム一歩も引かず延長戦までもつれる中、久保は相手を引きつけ、味方のシュートチャンスを演出し、攻撃のリズムを作り出した。そ