ロブチェンがレコードで1冠中央競馬の3歳牡馬クラシック第1弾のG1・皐月賞が19日、中山芝2000メートルを舞台に争われ、昨年の2歳王者ロブチェン（杉山晴）が1分56秒5のコースレコードで制した。一方、もう1頭の2歳王者カヴァレリッツォ（吉岡）は惨敗。競馬ファンからは悲鳴が上がった。昨年のG1・ホープフルSを制したロブチェン。1番人気に支持されたこの日は、あっと驚く逃げの手に出た。ライバルを完封し、3冠への第一関門