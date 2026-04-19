お笑いコンビ「トータルテンボス」の藤田憲右がYouTubeチャンネルを更新。納車を迎えた新たな愛車を披露すると、ファンから反響が寄せられた。【動画】トータルテンボス藤田、カリフォルニアスタイルの愛車を公開YouTubeチャンネル「トータル藤田のYO〜メン！バイクメ〜ン！」に投稿された動画「【納車】車をALPINEのSonovaに乗り替えました!!」の冒頭で藤田は、ALPINEが日産NV200バネットを“カルフォルニアスタイル”にカス