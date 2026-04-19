皐月賞・Ｇ１（１９日、中山・芝２０００メートル）は、２歳Ｇ１のホープフルＳを制したロブチェン（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ワールドプレミア）が見事１番人気に応えた。この結果を受けて、現役時代に中央＆地方で通算４４６４勝を挙げた元騎手の安藤勝己氏（アンカツ）が１９日のレース直後に自身のＸ（旧ツイッター）を更新した。４番枠からスタートを切ったロブチェンがそのままレコードで逃げ切った結果に、安藤氏