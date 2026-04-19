４月１９日の中山１０Ｒ・京葉Ｓ・リステッド（４歳上オープン、ダート１２００メートル＝１５頭立て）は５番人気のナムラフランク（牡７歳、栗東・鈴木孝志厩舎、父ミッキーアイル）が好位から抜け出した。勝ち時計は１分９秒７（良）。好スタートを切って道中は好位２番手を確保。手応え良く迎えた直線も最後までしっかり脚を使ってリステッドを制した。岩田望来騎手は「いいポジションでいい競馬ができたことが最後の頭差に