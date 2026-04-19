◆パ・リーグ日本ハム３―１５西武（１９日・エスコンフィールド）日本ハムのドラフト１位・大川慈英投手（２２）が３―５の８回にプロ初登板を果たしたが、１アウトしか奪えず２安打５失点のほろ苦デビューとなった。先頭の渡部を中飛に仕留めるも、続く林安可の打球を二塁・奈良間が失策、山村に右前打で１死一、三塁のピンチを招き、長谷川の一塁へのセーフティスクイズを清宮幸の野選、悪送球で失点すると、そこから５失