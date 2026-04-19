◆パ・リーグ日本ハム３―１５西武（１９日・エスコンフィールド）日本ハムは先発の有原航平投手が、６回７安打５失点。あと１勝に迫っているＮＰＢ通算１００勝はお預けとなった。８回にも一挙４点を奪われ、このカードは１勝２敗と負け越し。３カード連続の負け越しとなった。有原は３回、桑原の左前適時打で先制を許すと、なおも２死一、三塁から渡部に左越え３号３ランを浴び一挙４失点。４回には平沢に右前適時打を打た