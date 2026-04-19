◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島０―２ＤｅＮＡ（１９日・マツダスタジアム）広島がＤｅＮＡに敗れ、今季３度目の３連敗を喫した。同カードは６５年ぶり３度目となる開幕から５連敗で、昨季から８連敗。ワースト借金５に膨らんだ。先発・床田は８回２失点と好投したが、２敗目を喫した。序盤から多彩な変化球を生かしたテンポのいい投球。両軍無得点の３回は１死一、三塁からヒュンメルの犠飛で先制点を許した。６回には追加点を与