◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島０―２ＤｅＮＡ（１９日・マツダスタジアム）ＤｅＮＡが主将・筒香の上半身コンディション不良による登録抹消の中、ナイン一丸で広島に勝利。今季初完封リレーで、今季初の同一カード３連勝を成し遂げた。これで広島戦は昨季から８連勝。チームの広島戦８連勝は権藤博監督時代の１９９９年以来、２７年ぶりの快挙となった。先発した右腕・石田裕太郎は変化球を低めに集める丁寧な投球で、６回を５安