ヒップホップMCのスヌープ・ドッグ（54）が、長年の友人である音楽プロデューサーのサイモン・コーウェル（66）とタッグを組み、新たなテレビ番組を制作する構想を明かした。二人は10年以上前から共同プロジェクトを画策してきたが、互いの多忙なスケジュールのために実現が先送りされてきたという。 【写真】鍵を握るのはやっぱり名物プロデューサー サンデー・ミラӦ