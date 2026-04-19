「最後部のデッドスペース」を活用RTX傘下のコリンズ・エアロスペース社が、ワイドボディ（複通路）旅客機向けのユニークな装備「SkyNook」を開発。これが「航空機インテリアエキスポ」において2026年クリスタルキャビン賞を受賞したと発表しました。どういったものなのでしょうか。【写真】えっ…これが「旅客機デッドスペースフル活用システム」驚愕の全貌です旅客機は後方に向かって胴体が細くなる構造のため、とくにワイド