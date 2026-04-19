犬が外で歩いてくれない心理 1.ハーネスやリードを付けることが嫌 犬が外で歩いてくれないのは、ハーネスやリードを付けることが嫌だからです。 ものを身につけることが嫌だ 引っ張られる感じが嫌だ 拘束されるようで嫌だ 窮屈な感じが嫌だ なぜハーネスやリードを付けることが嫌なのかは犬それぞれに違いがありますが、何かものを身につけることに抵抗感があ