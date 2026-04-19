ザギトワの近影に注目が集まった(C)Getty Images2018年の平昌五輪女子フィギュアスケートシングルで金メダルを獲得したアリーナ・ザギトワが自身のインスタグラムで“近影”を公開し、23歳のその姿が注目を集めている。【写真】「圧倒的ビジュアル」23歳ザギトワの凛とした近影をチェック金メダルに輝いた15歳当時のザギトワとは雰囲気がガラリと変わり、黒でコーディネートされた衣装でソファに座り、寝転ぶ姿も加えた凛とし