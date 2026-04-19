ウォードがメジャー初昇格と報じられている(C)Getty Imagesドジャース傘下3Aのオクラホマシティでプレーしてきた外野手のライアン・ウォードがメジャー初昇格する見込みと報じられた。今季は18試合で打率.324、4本塁打、OPS1.020と好成績を残している。【動画】これがウォードのパワー！マイナーでの本塁打シーンをチェックドジャース専門メディア『Dodgers Way』は「昨年の3Aで打率.290、出塁率.380、長打率.557、36本塁打、1