「阪神−中日」（１９日、甲子園球場）阪神の森下翔太外野手が背中に死球を受けた。２点ビハインドの五回１死二、三塁。高橋宏の抜けた１４９キロ速球が背中を直撃した。本塁付近へうずくまり、痛そうな表情を見せた。藤川監督も駆けつけ、一度ベンチ裏へ。数分後にグラウンドへ姿を見せ、プレーを再開した。死球の後はスタンドから怒号。森下が復帰すると、大きな拍手が送られた。