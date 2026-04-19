日本最大級のファッションイベント「ＲａｋｕｔｅｎＧｉｒｌｓＡｗａｒｄ２０２６ＳＰＲＩＮＧ／ＳＵＭＭＥＲ」が１８日、東京・国立代々木競技場第一体育館で行われ、井桁弘恵、本田紗来らが登場した。市川團十郎の長女で女優の堀越麗禾（１４）も出演。黒いキャップをかぶり、オレンジや黄色、水色のグラデーションのような長袖トップスに、黒いアシンメトリーなスカートを着こなし、堂々のウォーキングを披露した。亡