Ｃ大阪の森島寛晃会長をゲストに迎えて、「ヤンマーハナサカスタジアム」で行われた京都戦に注目。関西対決で完勝を収めたＣ大阪は、大阪ダービーに続き２連勝を飾った。波に乗ってきたチームについて、会長は守護神と稀代のドリブラーを名指しで称賛した。 ▼Ｃ大阪の森島会長が活躍に目を細めたのは… 関西のサッカー情報を中心に扱うＭＢＳのＪリーグ応援番組『ＫＩＣＫ&#