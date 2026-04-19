老化防止に効果的な食材は何か。管理栄養士の森由香子さんは「60歳をすぎたら、たんぱく質やビタミン類も豊富な納豆、なかでもひきわり納豆がおすすめだ。さらに納豆の血栓を溶かす酵素を増やし、いっそうからだに良い食べ物にするには少量の調味料を入れるといい」という――。※本稿は、森由香子『60歳から食事を変えなさい』（青春出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Hanasaki※写真はイメージです - 写真