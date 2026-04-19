4月19日、中山競馬場で行われた第10R・京葉ステークス（L・ダ1200m）で、武豊騎手が騎乗するエコロエイト（牡5・美浦・田村康仁）が、スタート前にゲートを突き破って飛び出すアクシデントに見舞われた。【皐月賞】ロブチェンがまさかの逃げ切りでクラシック初戦V…レコードタイムも樹立見せ場作れず後退…その後、馬体検査が行われ、異常は認められなかったため発走へ。前扉破損の影響で外枠からの発走となった。レースでは中