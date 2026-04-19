【モデルプレス＝2026/04/19】元HKT48でタレントの朝長美桜が18日、自身のInstagramを更新。背中部分が大胆に開いたトップスを身に着けたショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】元48メンバー「おしゃれ」と話題の美背中大胆披露の私服姿◆朝長美桜、大胆肌見せトップス姿披露朝長は、背中が大きくカットアウトされたブルーのシャツに、ワイドデニムを合わせた私服姿を投稿。カウンターに肘をつき、美しい背中を見せる横顔シ