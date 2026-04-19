【モデルプレス＝2026/04/19】“美しすぎる気象予報士”と話題の穂川果音が4月18日、自身のInstagramを更新。ショートパンツを着こなした姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】39歳美人気象予報士「スタイル神」と話題の美脚ショット◆穂川果音、ショートパンツ姿で美脚披露穂川は、ブラウンのパンツにホワイトのインナー、ブラウンのジャケットを合わせたコーディネートを投稿。「今年の春夏は、ショートパンツを思いっきり楽し