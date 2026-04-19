◆女子プロゴルフツアー▽ＫＫＴ杯バンテリンレディス最終日（１９日、熊本・熊本空港ＣＣ＝６５９５ヤード、パー７２）１０位で出た昨年大会覇者の佐久間朱莉（大東建託）は１イーグル、４バーディー、ボギーなしの６６をマークし、通算９アンダーの３位で大会を終えた。初日６４位の出遅れから、意地の巻き返しを見せた。最終１８番パー５。残り２１８ヤーの第２打を３ウッドで６メートルに運び、沈めてイーグルで締めた