◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽阪神浜田太貴外野手▽ＤｅＮＡ柴田竜拓内野手▽巨人ルシアーノ投手▽中日ブライト健太外野手▽中日川越誠司外野手▽広島平川蓮外野手【出場選手登録抹消】▽阪神岡城快生外野手▽ＤｅＮＡ筒香嘉智内野手▽巨人ウィットリー投手▽中日福永裕基内野手▽中日花田旭外野手▽広島渡辺悠斗内野手【注】▽中日の福永裕基選手は脳振盪