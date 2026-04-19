芸能界には、俳優やタレント、アイドルなどに、親が芸能人の「2世」が数多く存在する。そんな中で、今回注目したいのは「人気芸人」を親に持つ2世タレントたちだ。これまで、父が明石家さんまのIMALUをはじめ、ますだおかだ・岡田圭右の娘である岡田結実、ダウンタウン・浜田雅功の息子でミュージシャンのハマ・オカモトなど、父親が人気芸人の2世タレントが活躍してきた。そこでこの記事では、父親が人気芸人で、これからの