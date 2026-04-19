毎日使う電子レンジ。気づくと庫内に食べ物の飛び散りやニオイが残っていて、「掃除しなきゃ…」と思いながら、つい後回しにしてしまうこともありますよね。そんな時に見つけたのが、ダイソーの「電子レンジ洗浄剤」。一見地味ですが、SNSでも話題の商品です。◆1分加熱で洗浄成分が隅々まで拡散ダイソーの「電子レンジ洗浄剤」110円（税込）は、オレンジオイル配合で消臭＆除菌ができます。レンジで1分あたためて拭き取るだけ