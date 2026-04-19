京都府南丹市の小学6年・安達結希さん（11）が遺体で見つかり、京都府警が父親の優季容疑者（37）を逮捕した事件。容疑者は殺害をも認める供述をしているというが、当初は行方不明男児の父親として警察や近隣住民らに結希さんの捜索をお願いしていた。そんな中、京都府警はどのようにして捜査を進めたのだろうか。【写真】防犯カメラが捉えていた容疑者の姿大手紙社会部記者が事件を振り返る。「3月23日に安達さんが行方不明に