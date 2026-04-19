◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル、良）クラシックの１冠目に１８頭が出走し、２番人気のグリーンエナジー（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父スワーヴリチャード）は７着だった。道中は後方１４番手。直線は１０番手で迎え、追い込んだが前には届かなかった。戸崎圭太騎手は２０１８年エポカドーロ、２４年ジャスティンミラノに続く同レース３勝目とはならず。同馬は今年の京成杯で差し切っ