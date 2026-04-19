前・広島県安芸高田市長で、2024年の東京都知事選にも出馬した石丸伸二氏（43）が、ABEMAのオリジナル恋愛番組『恋愛病院』に出演し、話題を集めている。石丸氏は2025年1月に地域政党「再生の道」を立ち上げ、同年夏の都議選と参院選で多くの新人候補を擁立したものの、全員が落選。その後、党代表を退き、現在は講演会やオンライン配信を中心に活動している。政治部記者はこう話す。「石丸さんは政治家への復活を諦めていない