「卓球天使」として、話題を集めているタレントの菊池日菜さんが、１７日、自身のインスタグラムを更新。「新たなスタート」を切ることを報告しました。 【写真を見る】【 卓球天使・菊池日菜 】 「これまで所属していた環境を離れ、新たなスタートを切ります」「今後はお仕事に真摯に向き合いながら、さまざまなことにも挑戦」菊池日菜さんは「ご報告」として「この度、4月10日をもちましてこれまで所属していた環境を離れ、