世界で島根県の大田市内だけに自生し、樹皮の一部が鎧（よろい）の草摺（くさずり）のように反り返った松「ヨロイマツ（鎧松）」を後世に残そうと、山林所有者らでつくる市林友会が保存活動に取り組んでいる。かつて高級木材として使われたが、現存が確認されているのは３本のみ。市林友会は、保存活動の担い手確保にも力を注ぐ。（佐藤祐理）ヨロイマツは、樹皮の鱗片（りんぺん）が反り返って幹の周りを１周し、木の上に向か