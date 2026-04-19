「春季高校野球千葉大会・２回戦、中央学院７−０習志野」（１９日、千葉県総合スポーツセンター野球場）巨人、オリックスで活躍した谷佳知氏（５３）＝本紙評論家＝と、柔道女子４８キロ級で００年アテネ五輪、０４年シドニー五輪金メダリストの亮子氏（５０）の次男、中央学院・晃明外野手（２年）が「２番・左翼」でスタメン出場し、公式戦初安打をマークした。初回１死から２球目の変化球を打ち返し、遊撃手と左翼手の間