女優の斉藤由貴（５９）が１９日放送のフジテレビ系「なりゆき街道旅」に出演。デビュー当時の今では考えられない数々の仰天エピソードを明かした。斉藤は数々の女優を輩出している「東宝シンデレラオーディション」の１９８４年の第１回大会ファイナリストに入ったのをきっかけに芸能界入り。翌年３月に「卒業」で歌手デビューを果たしたが、「ものすごく歌のレッスンしたとか…（なく）。何となくデビューした」とほとんど準