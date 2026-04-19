バレーボール女子韓国代表（セッター）のアン・ヘジン（２８）が飲酒運転をしていた事実が発覚し、所属球団のＧＳカルテックス・ソウルＫＩＸＸ（以下、ＧＳ）と韓国バレーボール連盟が懲戒手続きに着手したと１８日、現地メディアのインサイトなどが報じた。記事によると１７日、ＧＳは「アン・ヘジン選手の飲酒運転が明らかになり、責任を重く受け止めている」「ファンの皆さまにご心配をおかけしてしまい誠に遺憾であり、謝