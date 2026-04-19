奄美大島できょう19日、早くも海開きがありました。 奄美市笠利町の用安海岸では、毎年、旧暦の3月3日に海開きが行われます。安全を祈願する神事が行われ、地元の小学校の子どもたちが元気に海に飛び込みました。 （小学生）「冷たいです。寒い。10回ぐらい（海に行きたい）。魚と泳いだりする」 また奄美大島では、この日に赤ちゃんの足を海につけると、健康に育つとの言い伝えがあり、親子連れの姿も多く見られました。