【モデルプレス＝2026/04/19】元NMB48の白間美瑠が4月18日、自身のInstagramを更新。オフショルダーのミニ丈ワンピース姿を披露し、話題を呼んでいる。【写真】28歳元NMB「肩のラインが綺麗」と話題のワンピ姿◆白間美瑠、美脚のぞくミニ丈ワンピース衣装を披露白間は「はじめての韓国イベントありがとうございました！」とつづり、韓国で開催されたイベントのオフショットを複数枚投稿。胸元に大きなリボンがあしらわれた、美しい