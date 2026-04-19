シンガー・ソングライターのさだまさしさん（74）が2026年4月13日、自身のインスタグラムを更新。俳優の伊東四朗さん（88）の近影ショットを披露した。「文化放送でバッタリ」さださんは、「伊東四朗さんと文化放送でバッタリ」といい、元気な笑顔を見せる伊東四朗さんとの2ショットを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、さださんはストライプ柄のシャツと落ち着いた色のパンツを着用。伊東さんはデニムシャツと白いロ