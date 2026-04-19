◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル、良）クラシック１冠目に１８頭が出走し、３番人気のカヴァレリッツォ（牡３歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父サートゥルナーリア）は１３着だった。今週から短期免許で騎乗のダミアン・レーン騎手＝オーストラリア＝と初コンビ。同馬はデビュー３戦目の朝日杯ＦＳでＧ１初勝利を飾り、最優秀２歳牡馬のタイトルを獲得。これまでの３戦はマイルで、今回は初めての