◆明治安田Ｊ２、Ｊ３百年構想リーグ▽第１１節福島１―２岐阜（１９日・とうほう・みんなのスタジアム）福島―岐阜戦で、福島の選手がピッチに１２人入る、というアクシデントが起こった。後半２０分、福島ベンチは２人の交代を準備。そしてＭＦ田中がピッチから出たタイミングで、ＭＦ芦部、ＭＦ吉田のふたりがピッチに入り、スローインからプレーが再開した。しかし、すぐに異変に気づいた矢野浩平主審が試合をストップ。主