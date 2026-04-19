女優・綾瀬はるか（４１）が主演を務める映画の公開が始まったことを報告した。マネージャーによるインスタグラムが１９日までに更新され、「映画「人はなぜラブレターを書くのか」４月１７日公開いたしましたぜひご覧ください！」と報告した。アップされたオフショットには、映画のパネルをバックに黒タンクトップでピースを見せるヘルシーな姿が写っている。この投稿にファンからは「ずーっとかわいい」「黒がよくお似合