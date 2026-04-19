増城西駅で、出発を待つ貨物列車を検査する黄埔税関の職員。（１日撮影、広州＝新華社配信）【新華社広州4月19日】中国広東省黄埔税関は、広州市東部にある道路・鉄道複合輸送拠点の増城西駅を今年第1四半期（1〜3月）に出発した国際貨物列車の本数が前年同期比24％増の102本になったと明らかにした。うち、越境電子商取引（EC）専用列車の貨物は数量が151倍の3900TEU（20フィートコンテナ換算）以上、価格が31倍の3億5千万元