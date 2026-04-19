結婚式には当然、お義母さんを呼ぶ予定だったふたり。お義母さんからすると、別れた夫とその再婚相手に会いたくないですよね。というか気まずすぎだろ！ というわけで全力で断ろうとするのですが…お義父さんはトンデモ主張をかざし、さらには急に"父親っぽい"ことをしだして…!?>>【まんが】義父の再婚(ウーマンエキサイト編集部)