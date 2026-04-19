4月20日（月）の『徹子の部屋』に、演歌歌手の大月みやこが登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！まもなく80歳の誕生日を迎える大月。17歳でデビューするも、20年間ヒット曲がでず、「遅咲き」と呼ばれたこともあったそう。「歌の仕事があれば幸せ…」という性格だったため、まったく気にしていなかったという。デビューから28年後に、『白い海峡』で黒柳徹子が司会を務めていた「日本レコード大賞」を受賞。大月が