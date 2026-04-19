4月19日（現地時間18日、日付は以下同）、「NBAプレーオフ2026」が開幕。イースタン・カンファレンスの、3位ニューヨーク・ニックスと6位アトランタ・ホークスがマディソン・スクエア・ガーデンでプレーオフ1回戦第1戦を戦った。 ニックスは、OG・アヌノビー、ジョシュ・ハート、カール・アンソニー・タウンズ、ミカル・ブリッジズ、ジェイレン・ブラ