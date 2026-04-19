「豚こまの香味梅肉あえ」【画像で見る】片栗粉をまぶしてゆでて口当たりよくしっとり「豚こまの香味梅肉あえ」コスパもよく、切らずに使えるので便利な豚こま。焼いたり炒めたり煮物に使うのも美味しいですが、今回は料理研究家の小林まさみさんおすすめの、豚しゃぶ感覚でゆでるレシピをご紹介します。下味をつけた後に片栗粉でコーティングするひと工夫がおいしさアップのポイントです。レシピを教えてくれたのは料理研究家の小