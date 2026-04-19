また白星が１つ増えた。４月19日に行なわれたJ２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンドのEAST-B第11節で、首位に立ついわきは10位の長野とホームで対戦し、１ー０で競り勝った。 37分に木吹翔太の今季初ゴールで先制に成功。この１点を最後まで守り抜いた。チームはこれで、２つのPK戦勝ちを含む７連勝を達成。勝点を26に伸ばし、EAST-Bの首位を快走している。構成●サッカーダイジェストWeb編集部【動画】203センチ