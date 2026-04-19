【動画】松田元太の笑顔と“キュン”仕草を大放出 ドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』の公式Instagramでは、紫桃みちる役を演じたTravis Japan・松田元太のメイキング動画を投稿した。 ■松田元太の誕生日を祝う！メイキング動画を大放出 『カラちゃんとシトーさんと、』の公式Instagramでは、「Happy Birthday松田元太さん」として4月19日に誕生日を迎えた松田へのお祝いメッセージを綴り、メイキン