【その他の画像・動画等を元記事で観る】 5月15日に公開される映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』。その公開に先駆けて「Perfume AFTER SIGNAL PROJECT」が始動。最速上映会や映画公開前日の舞台挨拶付き上映会の開催など、作品を受け取ってくれた人々に“SIGNAL(感想)”を言葉にして届けてもらうプロジェクトがスタートすることがわかった。 ■スタンディングや声出し可能な、全国ア