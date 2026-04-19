体験経済が盛んになるにつれ、歴史や文化の一コマを演じるパフォーマーが各地の景勝地で引っ張りだこになっている。高収入の求人も次々に出されるようになった。項羽の出生地である江蘇省宿遷市にある項王故里景勝地はこのほど、「身長×10倍の日当保証、上限なし」と高収入を提示して、項羽のパフォーマーを募集した。応募の条件は身長が185センチメートル以上あること。つまり、項羽のパフォーマーの日当は最低でも1850元（1元は