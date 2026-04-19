9回オリックス1死二塁、西川が中前に決勝打を放つ＝みずほペイペイドームオリックスが逆転勝ち。0―1の八回に森友の今季初本塁打のソロで追い付き、九回に西川の適時打で勝ち越した。八回を3人で片付けた椋木が2年ぶりの勝利。ソフトバンクは追加点が遠く、松本晴は8回1/3を2失点で今季初黒星。